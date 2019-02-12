لماذا أطلق السودانيون لقب (عوضية سمك) على العملة الجديدة ؟

كعادتهم في التعليق إعجاباً أو سخرية من الأشياء الجديدة أطلق السودانيون لقب (عوضية سمك) على العملة الورقية النقدية الجديدة فئة الـ(200) جنيه .

وفور إصدار البنك المركزي للفئات النقدية الجديدة في إطار عملية التجديد والتحكيم في السيولة النقدية بشكل تدريجي، وهذا المسمى الغريب جاءت (عوضية سمك) والذي اطلق على فئة الـ(200) جاء بسبب ظهور كثيف لأسماك تسبح على النيل في إحدى واجهاتها .

وعن صغر حجم الفئات الجديدة الـ(100) جنيه والـ(200) مقارنة بالفئات القديمة الـ(50) جنيهاً علق بعض الساخرين وبحسب صحيفة المجهر، على هذا التناسب في الحجم والقيمة يشبه علو قيمة البنت الصغيرة مقارنة بقيمة أختها الكبيرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)