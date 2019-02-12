غرفة البصات تلوِّح بخطوات تصعيدية وتخاطب القصر

لوحت الغرفة القومية للبصات السفرية بإجراء خطوات تصعيدية حاسمة لمجابهة دخول الحافلات الصغيرة في الطرق المرور السريع، وطالبت القصر الجمهوري بحسم الفوضى. ونوهت الغرفة بترك بصاتها السفرية والدخول في مجال النقل بحافلات صغيرة (هايس – شريحة – كريس)، حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل الجهات المختصة لحظر سفريات الحافلات الصغيرة. يذكر أن الغرفة دفعت بعدد من المذكرات لكل من مساعد الرئيس والنائب الأول، تطالب فيها بحظر عمل حافلات الهايس بطرق المرور السريع، وزادت بأنها غير مطابقة لمواصفات المرور السريع. وقال الأمين العام لغرفة البصات خالد حسن في تصريحات صحفية حسب صحيفة التيار أمس، إن الهايس غير ملتزمة بدفع الضرائب مثال شركات البصات السفرية، وحذر خالد من حالة استمرار عمل الحافلات الصغيرة بترك البصات والتوجه حول عمل حافلات الهوايس. ولكنه عاد وقال سنلتزم بالصبر، لحين توفيق أوضاع أصحاب الحافلات الصغيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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