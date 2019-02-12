بنك السودان يعلن أسعار “صناع السوق” ليوم الثلاثاء.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأخرى

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.56 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة أخبار الخليج 365 من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

12/02/2019

الخرطوم (أخبار الخليج 365)