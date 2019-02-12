جزاري ولاية الجزيرة يدخلون في اضراب مفتوح عن الذبيح

دخل الجزارين بسوق الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة في اضراب مفتوح عن الذبيح منذ يوم الاحد الماضي، احتجاجا علي رفع رسوم الذبيح .

و يرجع السبب في ذلك ان السلطات رفعت رسوم الذبيح بالمسلخ من 15 جنيه الي 50 بالنسبة للغنم ، ومن 45 جنيه الي 110 للابل والبقر.

وعلى الرغم من ذلك لا تتوفر الخدمات بالمسلخ من كهرباء والماء وزرائب ، وان بيئة المسلخ متدهورة ومتدنية للغاية كما رهن الجزارين رفع الاضراب بالغاء الرسوم.

وعلي صعيد اخر نفذ العشرات من شباب شمبات بالخرطوم بحرى وقفة احجاجية بمديان الشيخ زين العابدين امس مطالبين برحيل النظام.