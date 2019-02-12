اطباء مستشفي اللواء عبدالفتاح ينفذون وقفة احتجاجية تضامنية

نفذ اطباء مستشفى اللواء عبدالفتاح بالخرطوم بحرى امس وقفة احتجاجية تندد بسياسات النظام.

ورفع الاطباء المنفذين للوقفة لافتات تطالب بالحريات واسقاط النظام في هذه الاثناء اعلن اطباء السودان في بيان مشترك امس عن وقفة احتجاجية لجميع الكوادر الطبية في جميع مستشفيات السودان اليوم الثلاثاء وفقا لجدول تجمع المهنيين والقوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير لهذا الاسبوع ودعا البيان المشترك للمكتب الموحد للاطباء ولجنة صيادلة السودان المركزية وتجمع اختصاصيي طب الانسان الاطباء للالتزام الكامل في وقفات اليوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا بجميع مستشفيات السودانم بلبس اللابكوت كزي موحد يعكس قيمة الوحدة والتلاحم الوجداني في حب هذا الوطن.

واكد البيان ان هذه الوقفة داخل المستشفيات ت تأتي عبيراً عن هذا الرفض (الغليظ) لبقاء هذا نظام وبشعارات متسقة مع هذا الهدف المنشود وهو تنحي النظام.