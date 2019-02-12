لا زال الصحافي آدم مهدي رهن الاعتقال بسجن نيالا الكبير

وحكمت محكمة في نيالا، بالسجن 3 أشهر، على الصحافي آدم مهدي بموجب قانون الطوارئ. وفى شمال دارفور منعت السلطات زيارة المعتقلين بسجن شالا، وقالت اسرة أماني حامد حسبو رئيسة حزب المؤتمر السوداني بالولاية ، أنها لم تحصل على أي معلومات عن حالة ابنتها المعتقلة بسجن شالا منذ 9 يناير الماضى ومعها كل من محمد الدومة، الربيع علي، ومحمد عبد الماجد، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها الولاية ، ورفض المعتقلين التوقيع على اقرار بعدم الخروج في مظاهرات ضد الحكومة.
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