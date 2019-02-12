الوساطة السودانية: بدء ترتيبات تكوين آليات إنفاذ سلام أفريقيا الوسطى

أعلنت الوساطة السودانية، عن ترتيبات لبدء تنفيذ اتفاقية سلام الخرطوم الموقعة بين الحكومة والفصائل المسلحة بأفريقيا الوسطى وتكوين آليات المتابعة من الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي والإقليمي والأطراف الموقعة على السلام.

وقال رئيس الوساطة السودانية، عطا المنان بخيت، في تصريح حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن قيادات الحركات المسلحة عادت إلى مناطقها تمهيداً للمشاركة في آليات ولجان المتابعة لإنفاذ الإتفاقية، مبيناً أن الاتفاق نص بشكل واضح على إعادة الحياة للمجتمع الأفرو أوسطي من خلال تمكين كل فصائله وطوائفه للعودة والإندماج والإختلاط بعد تعثر ذلك خلال فترة الحرب والنزاعات.

وأوضح بخيت، أن الإتفاق ركز بشكل أساسي على توحيد الفصائل المسلحة الـ(14) في فصيل واحد وإدماجه في الجيش الحكومي، مبيناً أن السودان سيظل دائماً على استعداد تام لإنفاذ الإتفاق مطالباً الأطراف بالالتزام بالإتفاق التاريخي حتى يتحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا الوسطى.

وتجاور افريقيا الوسطى السودان من الناحية الغربية، حيث تُحادد ولاية جنوب دارفور.