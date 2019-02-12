عناوين الصحف العربية الصادرة الثلاثاء 12 فبراير 2019م

الحشد يستمر في غلق المقار الوهمية والأسدي : لواء أبو الفضل العباس قوة غير رسمية

المعركة الأخيرة : ترجيح عدم وجود زعيم داعش في سوريا

الاخوان تتوقع ترحيل كوادرها بالخارج الى مصر والهلباوي : مبادرتي للمصالحة

روحاني يعد بدحر المؤامرة … والحرس الثوري : سنمحو تل أبيب وحيفا

بولتون : الثورة الايرانية تعني أربعة عقود من الفشل

الشعب الصينية:

شي يوقع أمرا لإصدار لائحة حول الرقابة على التدريب العسكري

المنامة تسلم السفير الأسترالي مذكرة تخص مواطنا بحرينيا مطلوبا

الجيش الليبي يجدد استهداف تجمعات المعارضة التشادية جنوب البلاد

طيران التحالف الدولي يقتل 16 مدنيا في شرق الفرات

سلطنة عمان تنفذ تمرينا بحريا بمشاركة عدة دول

مسؤول أفريقي يدعو إلى عدم التدخل الخارجي في شئون ليبيا

الرياض السعودية: