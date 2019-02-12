محكمة سودانية تحاكم متظاهرين

أصدرت محكمة سودانية بولاية النيل الأبيض، الواقعة على بعد “251” كيلومترا من العاصمة الخرطوم، أحكاما بالحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه بحق ثلاثة متظاهرين.

وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية “جهاز مقرب من الأمن في الخرطوم ” إن إحدى محاكم مدينة كوستي حاضرة بولاية النيل الابيض قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة عام بحق ثلاثة متهمين بموجب المادة “67” من القانون الجنائي “المتلعقة بالإخلال بالطمأنينة العامة” بعد إدانتهم بالتحريض على التظاهر, بجانب غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم, والحبس لمدة ستة أشهر أخرى في حال عدم الدفع .



كانت السلطات في ولاية النيل الأبيض قد ألقت القبض على المتظاهرين الثلاثة ضمن آخرين خلال إحدى الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا بالولاية. ويواجه المتظاهرون الثلاثة اتهامات بالتحريض والمشاركة في التظاهرات .

ويشهد السودان منذ أكثر من شهر ونصف سلسلة تظاهرات، كان قد دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي “،احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد والمطالبة بإسقاط النظام.