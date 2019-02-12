أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الثلاثلاء 12-02-2019م

العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 65.5 جنيه سوداني الريال السعودي 17.25 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 19.39 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 73.34 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 83 جنيه سوداني الجنيه المصري 3.78 جنيه سوداني الريال القطري 17.50 جنيه سوداني

العملة السعر الدولار 78 جنيه سوداني سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الثلاثاء 12 فبراير 2019 الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني، وذلك في تعاملات الثلاثاء 12 فبراير 2019، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات اليومية لأسعار العملات

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