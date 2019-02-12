السودان يشارك في مؤتمر تكنولوجيا البترول بالهند

يشارك السودان في مؤتمر تكنولوجيا البترول في نسخته الثالثة عشر المنعقد بمنطقة Greater Noida بولاية أوتار براديش المتاخمة لنيودلهي، بوفد برئاسة وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن سعد الدين حسين البشرى و بمشاركة سفارة السودان في نيودلهي برئاسة السفير أحمد يوسف محمد.
ويشارك في المؤتمر الذي بدأ أمس خمس وسبعون دولة، سبع وعشرون منها على مستوى الوزراء و وزراء الدولة، ورأس الجلسة الافتتاحية وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند السيد دَهري مندرا برادهان.
وعقد وزير الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من الهند، المكسيك، يوغندا، موريشص ونيبال تم خلالها مناقشة فرص التعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن، واتفق مبدئياً على توقيع مذكرات تفاهم بين السودان وهذه الدول لتوسيع التعاون المشترك والاستثمارات والاستكشافات بجانب برامج التدريب ورفع القدرات.
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