فلاديمير جيلتوف: روسيا تعتز بعلاقاتها وتعاونها المثمر مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد السفير الروسي بالخرطوم فلاديمير جيلتوف، إن العلاقات السودانية الروسية تشهد صعوداً كبيراً في كافة المجالات خاصة الحوار السياسي الإستراتيجي والتعاون العسكري والفني، مبيناً إن اللجنة الحكومية الوزارية بالبلدين تعتبر من أنجح آليات التعاون بين الخرطوم وموسكو.

وقال جيلتوف في تصريح بحسب (smc) إن روسيا تعتز بعلاقاتها وتعاونها المثمر مع السودان في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والسياسية، مشيرة إلى وجود إرادة سياسية لدى قيادة البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوطين أواصر الصداقة والتعاون المثمر بين الخرطوم وموسكو حتى تحقق الشراكة الإستراتيجية خدمة لمصلحة شعبي البلدين.

وكشف السفير الروسي عن وجود لجنة للتشاور السياسي بين البلدين تعقد إجتماعاتها بالتناوب بالخرطوم وموسكو برئاسة نائب رئيس الخارجية الروسي ووزير الدولة بالخارجية السوداني.