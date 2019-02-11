ليبيا.. قوات الشرق تسيطر على حقل الشرارة بالكامل

قال متحدث باسم قوات شرق ليبيا اليوم الإثنين، إن الجيش سيطر على حقل الشرارة بكامل منشآته. وقال المتحدث على تويتر: "القوات المسلحة استكملت بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة بكامل منشآته الرئيسية سلمياً، دون أي اشتباك وتقوم الآن بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل".

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