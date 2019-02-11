سوريا: قصف مدفعي إسرائيلي لأهداف في القنيطرة

قالت وسائل إعلام سورية مساء اليوم الإثنين، إن المدفعية الإسرائيلية أصابت مستشفىً مدمراً، وموقع مراقبة في محافظة القنيطرة جنوب البلاد، قرب الحدود.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين، إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.
وأشارت الوكالة إلى أنباء عن استهداف المدفعية الإسرائيلية منطقة تل الدرعية في القنيطرة، بعدد من القذائف، مؤكدةً أن الأضرار مادية.
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