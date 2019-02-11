البشير وابي احمد يتفقان علي تشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود بين البلدين

وقبل شهر من ذاك أكد السودان التزامه بإزالة العقبات أمام تعزيز العلاقات مع إثيوبيا وخصوصا عقبة الحدود التي يبلغ طولها 727 كيلومترا عبر اللجان الفنية المشتركة.

ويتنازع الجاران حول منطقة “الفشقة” المتاخمة للحدود المشتركة، وتقع بينهما عوازل طبيعية مائية، مثل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ مساحتها نحو 251 كيلومترا مربعا.

وشهدت الحدود بين البلدين، مطلع يونيو الماضي، أحداث عنف بين مزارعي الجانبين، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين في 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض.

