قمة عمر البشير وآبي أحمد تؤكد على تكوين قوات مشتركة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحثت قمة سودانية إثيوبية انعقدت، يوم الإثنين، على هامش القمة العادية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مقترحاً من أجل انطلاق اجتماعات لجنة الحدود المشتركة والمضي قدماً في تكوين قوات مشتركة لحماية حدود البلدين ووضع النقاط وترسيمها.

وبحث رئيس الجمهورية عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أيضاً ترقية العلاقات الثنائية في المجالات كافة وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، فإن الزعيمين ناقشا خلال الاجتماع أيضاً أهمية ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية واللجنة التنسيقية العليا.

وبحث الطرفان الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم خاصة في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وسبل دعم وتعزيز المصالحات بين دول المنطقة.

من جهة أخرى، أكد البشير حرص السودان على تطوير علاقاته مع الصومال في المجالات كافة.

وبحث خلال لقائه، على هامش أعمال القمة الأفريقية، الإثنين، مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله، أوجه التعاون الثنائي وسبل ترقيته وتطويره، والقضايا الأفريقية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الرئيسان الجهود المبذولة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في دولتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، إلى جانب دعم وتعزيز مساعي المصالحات بين دول الإقليم.

وبحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين في مجالات قضايا الأمن والتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتبادل المعلومات حول هذه الملفات.

وتناول الجانبان آفاق ترقية التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وإمكانية استفادة الصومال من الخبرات السودانية في هذا المجال.