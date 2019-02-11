تشكيل هيئة قانونية لمتابعة قضية المعلم أحمد الخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف حزب المؤتمر الشعبي عن تكوين هيئة قانونية تشمل نحو (80) محامياً للتحقيق في مقتل المعلم أحمد الخير بحراسات جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة خشم القربة، ويرأس الهيئة القانونية أمين الأمانة العدلية بالحزب د. محمد العالم. وقال الأمين السياسي بالحزب، إدريس سليمان إن اللجنة غادرت إلى منطقة “خشم القربة” لتقصي الحقائق حول القضية، وقال إن الهيئة تحوي محامين خارج الحزب متضامنين يعملون إلى جانب تحقيق النيابة العامة، موضحاً أن وفاة أحمد الخير قصد منها استهداف الحزب قبل شخصه، وأردف “عندما علموا أنه مؤتمر شعبي تمت الإساءة للحزب، ربما إن لم يكن شعبياً لما تعرض لهذا المصير”. وقال سليمان إن هيئتي القيادة والشورى لم تتخذا بعد قراراً بفض الشراكة مع الوطني واستدرك “لكننا نحترم آراء ومطالب عضويتنا”. صحيفة الأخبار

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