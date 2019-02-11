الحكومة تكشف عن رصد (42) خلية خارجية تعمل على إثارة الفوضى في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة ارور، عن رصد السلطات لـ(42) خلية خارجية قال إنها متورطة في التخطيط لإثارة الفوضى في السودان. وقال ارور إن تلك الخلايا الخارجية دعمت الاحتجاجات تنفيذاً لأجندة جهات أجنبية هادفة لتمزيق السودان، لافتاً إلى أن هناك اتصالات تجريها الحكومة مع الدول التي تستضيف عناصر تلك الخلايا لاتخاذ إجراءات بشأنهم، وقطع ارور بأن الحكومة لن تسمح بذلك وأنهم واعون لتلك المخططات، مطالباً بضرورة إعادة ترتيب العمل السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الأحزاب التقليدية تجاوزها الزمن. صحيفة الأخبار

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