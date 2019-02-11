أثار المذيع بقناة النيل الأزرق حذيفة عبر برنامج مساء جديد – أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر المقدمة التي تناول فيها الشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي انطلقت في العديد من المدن السودانية.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن حديثه حول شهداء الاحتجاجات عبر قناة محسوبة على السلطة – اعتبروه مختلفاً ومغايراً و أنه حديث (خارج الصندوق) وقارن المتابعون بين موقفه الذي وصفوه بالشجاع وبين الإعلامي الطاهر حسن التوم بقناة سودانية 24 حيث كتب أحد النشطاء قائلاً

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : مذيع بالنيل الأزرق يخرج من (الصندوق) ويضع الطاهر حسن التوم في موقف (حرج) ويثير إعجاب رواد المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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