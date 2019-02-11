الجيش يؤكد حمايته للبلاد من المُهدِّدات

أكدت القوات المسلحة السودانية، انحيازها التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم، وجدَّدت التفافها حول قيادتها وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمُهدِّدات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى.
ودعت إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين.
يُشار إلى أن وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، قد خاطب يوم الإثنين، بحسب الشروق – اللقاء التنويري للضباط برتبة النقيب والملازم أول والملازم بالأكاديمية العسكرية.
كما خاطب اللقاء رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، ورئيس أركان القوات البرية، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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