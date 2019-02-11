بالفيديو : مراسلة (cnn) التي تعرضت للضرب في الاحتجاجات تنشر تقريرها المصور

تابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي التقرير الذي أعدته الصحفية السودانية مراسلة (cnn) يسرا الباقر عن الاحتجاجات والمظاهرات التي انطلقت مؤخراً قي الخرطوم وبثته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حظي التقرير بمشاركات على فيس بوك خاصة من قبل الناشطين من الشباب.

وضمنت يسرا الباقر الحادثة التي وقعت لها أثناء تغطيتها الميدانية للمظاهرات في الخرطوم والتي أشارت لها عبر تغريدة على حسابها على تويتر والتي تمزق فيها قميصها أثناء محاولتها تصوير الأحداث – بحسب إفادتها – وذلك عبر تقريرها الذي قدمته باللغة الانجليزية.

ويذكر بأن الإعلامية الشابة يسرا الباقر نشأت وسط أسرة صحفية فهي الشقيقة الصغرى لمراسلة قناة (cnn) الأمريكية الصحفية نعمة الباقر وهما ابنتا الناشر والصحفي السوداني الكبير الباقر أحمد عبد الله المدير العام ورئيس تحرير صحيفة الخرطوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)