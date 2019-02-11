الأمم المتحدة تثني على مبادرات السودان للسلام في أفريقيا

أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيرس، مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في دول أفريقيا، نقاطاً مضيئة ومجهودات استثنائية تستحق الإشادة، وأكد مساندة ودعم المنظمة لها.

وبحث غوتيرس، يوم الإثنين، مع الرئيس عمر البشير بفندق شيراتون بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، مبادرات السودان لتحقيق السلام والاستقرار في جمهوريتي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وأوضح وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد في تصريح صحفي، الإثنين، عقب اللقاء، أن غوتيرس وعد بمساندة ودعم منظمة الأمم المتحدة لهذه المساعي، ومواصلة الجهود في عملية التفاوض فيما يتعلق بأفريقيا الوسطى.

وتعهد غوتيرس -بحسب الدرديري- للرئيس البشير ببذل قصارى جهدهم لتأمين الدعم اللازم لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، مثمناً بشكل خاص الجهد المشترك للرئيسين البشير وموسفيني لدعم هذه الاتفاقية حتى تدخل مرحلة الفترة الانتقالية في مايو المقبل دون خروقات.

وأشار د. الدرديري بحسب الشروق – إلى أن اللقاء تطرق إلى أهم القضايا الخاصة بالأمن والسلم في المنطقة بصفة عامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)