قطر تدعو إلى تمكين السودان لتجاوز أزمته الاقتصادية

دعت قطر إلى تمكين السودان من ناحية الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية، كي لا ترى الإدارة الأمريكية مسوغات جديدة لإبقائه على قائمة الإرهاب، وقالت من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة واشنطن برفع اسم السودان، ليتسنى له التحرر من القيود.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى القطري، محمد بن عبدالله السليطي، خلال جلسة استماع مشتركة للبرلمان العربي مع رؤساء البرلمانات العربية، لبحث موضوع رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. دعم بلاده الكامل للسودان.

وتابع “دولة قطر لم تتوان يوماً عن دعم السودان”، داعياً الإدارة الأمريكية إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور برعاية أممية، حيث ظلت قطر شريكاً أساسياً لمساعي السلام والتنمية هناك.

وشدّد بحسب وكالة السودان للأنباء على جهود بلاده مع الدول العربية والإسلامية، لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان.

وأكد السليطي أن الدوحة ما زالت تسعى لمساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية، لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)