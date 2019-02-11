وزير فلسطيني يكشف تسريب عقارات لليهود بوثائق مزورة

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف، نجاح الهيئة في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95%، مشيراً إلى أن "5% باقية، تسربت لليهود بوثائق ووكالات مزورة.

وأكد الوزير الفلسطيني، أن "الهيئة لم تصمت على التزوير وأقامت عدداً من القضايا على المزورين، لكن لم يعاقب أياً منهم من خلال 29 صفقة مزورة".

وأشار الوزير في ندوة نظمتها نقابة المحامين الأردنيين في عمان اليوم الإثنين، بعنوان "الاستيطان وأثره على المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية"، إلى أن الهيئة تمكنت من إبطال 5 صفقات لبيع عقارات بمناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها حالت أيضاً دون بيع 70 ألف دونم لليهود.

وأضاف، أن "سلطات الاحتلال عمدت لترخيص 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وأن بعضها اختفى بعد أن وقع ضحيتها عدد من المالكين، وضللوا أو خانوا قضيتهم، ولم يقبضوا أكثر من 15% من قيمة الصفقات سيئة الذكر".

وكشف عساف أن الهيئة تتعامل سنوياً مع ألفي قضية دفاع عن الأراضي والعقارات، ويعمل لديها نحو 20 محامياً لكشف تزوير الوثائق والوكالات.

ودعا الوزير إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية لوضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل، للتوسط في بيع العقارات لليهود.