الصادق المهدي يحدد 4 نقاط يقول انها تجهض التظاهرات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حدد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أربع نقاط قال إنها قد تجهض ما أسماه التحرك الثوري في البلاد وأشار إلى أنها تتمثل في غياب الرؤية بشأن البديل التاريخي المطلوب، بجانب تخلفها عن وحدة الصف، وتخليها عن السلمية، فضلاً عن التدخلات الأجنبية بدافع الثورة المضادة.
وأكد المهدي إمكانية إحداث التغيير ، وأضاف ” الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغيير أوسع من نموذج الربيع العربي، و للعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون وقلل المهدي من محاولات إجهاض التظاهرات الحالية “.
صحيفة الصيحة
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