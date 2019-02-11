السودان يبحث مع الأمم المتحدة خروج "يوناميد" من دارفور

بحث اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة الخارجية بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة، يوم الإثنين، الاستعدادات لانسحاب البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور “يوناميد” من الإقليم واستكمال الاستقرار به.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لدعم الاستقرار بدارفور، والانتقال من العمل الإنساني لإعادة الإعمار والتنمية ومصفوفة مطلوبات المرحلة الراهنة وتحديات الالتزام بها، وترتيبات المرحلة الثالثة من استراتيجية خروج “اليوناميد”.

وأعربت الوكيلة المساعدة بوزارة الخارجية، إلهام إبراهيم، خلال الاجتماع، عن أملها في أن تخلص زيارة الوفد الأممي ولقاءاته إلى توصيات مباشرة وموضوعية بشأن تخصيص الموارد اللازمة لدعم عمليات بناء السلام وتعزيز الاستقرار، والعمل على جعل قصة خروج “اليوناميد” قصة للنجاح والانطلاق.

وطمأنت المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة أن حكومة السودان قطعت شوطاً بعيداً على المستوى الوطني، في إنفاذ الترتيبات الإدارية والأمنية اللازمة في المناطق التي خرجت منها “اليوناميد”، وأكدت على الدور المهم للأمم المتحدة بالمشاركة في دعم بناء السلام والاستقرار.

بدورها أكدت مساعدة الأمين العام لأفريقيا بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بنتو كيتا، تقديرها لحكومة السودان واللجنة الوطنية على ما تم خلال الزيارة وعن أملها بأن يتم إنجاز المهمة حسب الجدول الزمني المتوقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق