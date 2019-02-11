نسب التضخم تتراجع إلى معدلات قياسية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الإثنين، انخفاض التضخم السنوي في البلاد على أساس سنوي إلى 43.45% خلال يناير الماضي، مقارنة مع 72.94% خلال ديسمبر السابق له.

وقال الإحصاء، في بيان، إن التضخم في الحضر والريف تراجع إلى 41.58% و44.62% على التوالي، الشهر الماضي على أساس سنوي، من 68.25% و76.81% في الشهر السابق له. والشهر الماضي، أصدر مجلس الوزراء السوداني، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة.

وأجاز المجلس اتفاقاً يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة، وقعه اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزارة المالية بواقع 500 جنيه “10.5 دولارات” كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى “52.6 دولاراً” شهرياً.

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