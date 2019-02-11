عمر يدعو الخرطوم والقاهرة للاهتمام بمصالح شعبيهما

أكد رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، متانة العلاقات بين السودان ومصر، ودعا في الحوار الذي أجراه معه عدد من رؤساء الصحف المصرية بمقر إقامته بالقاهرة، دعا حكومتي البلدين إلى الاهتمام بمصالح شعبي البلدين تحقيقاً للأهداف والمصالح التي تخدم قضاياهم.

وأكد عمر تفاهم الرئيسين في البلدين في المجالات كافة، مشيراً إلى أن التفاهمات الكبيرة بين البرلمانين السوداني والمصري في المجالات التشريعية والرقابية وصلت إلى إنشاء برلمان وادي النيل، متقدماً بالتهنئة لرئيس جمهورية مصر، عبدالفتاح السيسي، لتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ونوه إلى حجم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مطالباً دول القارة الأفريقية بالعمل الجماعي للخروج بالقارة من ما هي عليه، بالقضاء على الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح والحد من الفقر.

الأزمة السورية

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إبراهيم أحمد عمر أشار إلى الجهود التي يبذلها السودان للخروج من أزماته الداخلية والمتمثلة في استمرار مسيرة الحوار الوطني والوصول إلى غاياته لوضع الدستور

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وفى رده على زيارة الرئيس السوداني، المشير عمر البشير، لسوريا، أوضح أن الزيارة تأتي ضمن دور السودان الطبيعي لرأب الصدع بين الأشقاء لإنهاء المشاكل التي تجري فى الوطن العربي وحلها داخلياً، وذلك بعد التشاور مع أشقائه القادة العرب، وقال إنه حان الوقت لتعود سوريا إلى أحضان الوطن العربي وحل مشاكلها وأزماتها.

وتطرق إلى فعالية دور الرئيس في حل الأزمات على الساحة العربية والأفريقية خاصة في اليمن، وليبيا، وجنوب السودان، وأفريقيا الوسطى.

وجدّد رئيس الهيئة التشريعية، أن السودان مع عودة سوريا لعضوية جامعة الدول العربية، مجدِّداً موقف السودان الثابت والعادل من بين الأشقاء في مصر وإثيوبيا في قضية المياه والبناء والمعمار لسد النهضة، وأن السودان يسعى لتنال كل دولة حقها رغم الاتهامات التي يتلقاها السودان تارة من مصر وأخرى من إثيوبيا.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها السودان للخروج من أزماته الداخلية، والمتمثلة في استمرار مسيرة الحوار الوطني والوصول إلى غاياته لوضع الدستور.

منوهاً أن الحل سيكون شاملاً سياسياً، واقتصادياً واجتماعياً بتحول الدولة إلى إلكترونية، إلى جانب الاهتمام بزيادة الإنتاج وإحكام حُسن الإدارة وإيجاد سوق للمنتجات السودانية.

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