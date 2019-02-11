تركيا.. تحطم طائرة عسكرية في إسطنبول

أعلن حاكم مدينة إسطنبول على تويتر، سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في منطقة سكنية على الجانب الآسيوي من إسطنبول، أكبر المدن التركية، اليوم الإثنين.

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وأضاف حاكم إسطنبول علي يرلي كايا، أن "الهليكوبتر سقطت في منطقة مبانٍ سكنية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، ولم ترد أنباء فورية عن إصابات أو خسائر في الأرواح.