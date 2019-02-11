تركيا.. تحطم طائرة عسكرية في إسطنبول

أعلن حاكم مدينة إسطنبول على تويتر، سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في منطقة سكنية على الجانب الآسيوي من إسطنبول، أكبر المدن التركية، اليوم الإثنين.
وأضاف حاكم إسطنبول علي يرلي كايا، أن "الهليكوبتر سقطت في منطقة مبانٍ سكنية".
وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، ولم ترد أنباء فورية عن إصابات أو خسائر في الأرواح.
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