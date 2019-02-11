منظمات حقوقية تندد بالعنف المفرط ضد المتظاهرين في السودان

نددت هيومن رايتس ووتش بالعنف المفرط تستخدمه قوات الأمن السودانية، المحتجين السلميين الذين يتظاهرون منذ قرابة شهرين.

ونشرت المنظمة مقاطع فيديو تُظهر أفراد الشرطة والأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وضرب متظاهرين واعتقالهم.

وقالت انها تحققت من صحة فيديوهات نشرتها اليوم (الاثنين) تظهر عناصر من قوات الأمن التابعة للحكومة يتجوّلون في سيارات مدرعة ويطلقون الرصاص على متظاهرين عُزّل، أصيب بعضهم.

كما أعلنت منظمات حقوقية أن أكثر من ألف شخص بينهم متظاهرون وقادة احزاب المعارضة وناشطين وصحافيين أوقفوا منذ 19 ديسمبر.

وتُظهر مقاطع الفيديو أيضا قوات الأمن أثناء اعتقالها محتجين ومارة وضربهم بالعصي وأعقاب البنادق.

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وكشف بعض المتظاهرين عن "أدلة على ضرب وتعذيب"، بحسب بيان المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن مشاهد أخرى عرضت "آثار مداهمات قوات الأمن للمستشفيات وإلقاء الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ وإعاقة الرعاية الطبية".

وقالت المديرة المشاركة في قسم إفريقيا في المنظمة جهان هنري، إن "ثمّة أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية شديدة ضد المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة".

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يجتمع في مارس، إلى "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في البلاد، وضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.