مقتل 16 مدنيا بينهم 7 أطفال بقصف للتحالف الدولي في ريف دير الزور

قتل 16 مدنيا بينهم 7 أطفال، جراء قصف مكثف من قبل طائرات التحالف الدولي على جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في ريف دير الزور، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين.
وأوضح المرصد، وهو مكتب إعلامي معارض للحكومة السورية، أن المجزرة الأخيرة تزامنت مع العمليات العسكرية المستمرة في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، بين "قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة)، ومسلحي "داعش".
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