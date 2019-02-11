نادر مالك: مسودة النظام الأساسي بالمريخ ستثير بلبلة قانونية

انتقد نادر ابراهيم مالك أمين خزينة اتحاد الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المريخ السابق مسودة النظام الأساسي التي ينوي مجلس المريخ إجازتها خلال الجمعية العمومية العادية في الشهر الحالي.

وأبدى مالك ملاحظات على المسودة عبر رسالة وجّهها إلى الأمين العام لنادي المريخ محمد جعفر قريش وتحصل (سبورت 249) على نسخة منها مشيراً إلى أن المسودة لم تُطرح بصورة علمية.

وقال مالك” مع احترامي للسادة أعضاء اللجنة التي وضعت المسودة ولكنها يغلب عليها الجانب القانوني وتفتقر لأهل الخبرة والدراية في الجوانب الإدارية الخاصة بنادي المريخ”

وأضاف” أعتقد أن المسودة احتوت على مواد مكانها ليس دستور النادي بل لائحة العضوية”

وأشار نادر مالك إلى أن المسودة ذكرت أن نادي المريخ مؤسسة غير ربحية وهي تقيّد النادي ومتزامنة القانون قد سمح بالنص فلماذا التقييد؟ والكل يعرف أهمية الاستثمار والحاجة له.

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وقال” نادي المريخ قام مؤسسوه قبل 111 عاماً بالنص على أن شعار النادي هو الأصفر والأحمر فقط ولكن التوجّه العالمي الآن في مجال التسويق والرعاية هو التعدد في الألوان لزيادة ماعون التسويق”.

وواصل مالك” المسودة تتحدث عن نادي المريخ كنادي لكرة قدم فقط وحاكمية مواد النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني في حين أن نادي المريخ مؤسس بقانون الرياضة الذي يشترط تعدد الألعاب الرياضية بالنادي كأساس لتسجيله”

وأبان نادر مالك أن المسودة جاءت في حوالي 40 صفحة وهذا ما لايوجد في نظام الاتحاد السوداني والأفريقي والدولي وسوف يثير الكثير من البلبلة!.

ونصح مالك في ختام رسالته بضرورة تشكيلة لجنة موسّعة من أهل الخبرة تمثل كافة تيارات المريخ شيباً وشباباً لوضع مسودة جديدة وبأُسس يتفق عليها أهل المريخ دون استعجال مع دعوة الاتحاد العام للتعاون.