السويد.. المطالبة بسجن متهمين بإعداد هجوم إرهابي 8 و12 عاماً

طالب الادعاء العام السويدي بالسجن بين 8 و 12 عاماً، لـ 3 من أصل 6 متهمين بتمويل وتحضير جرائم إرهابية في السويد، حسب ما أوردت شبكة الكومبس، اليوم الإثنين.

وقال المدعي العام، بير ليندكفيست، في المرافعة النهائية، التي انطلقت، صباح اليوم الإثنين، بستوكهولم، يجب أن "يطبق حكم بالسجن من 8 إلى 12 عاماً للثلاثة.. لا شيء غير أحكام السجن الطويلة جداً يمكن أن تنفذ"، وفق ما أوردت الشبكة السويدية الناطقة بالعربية.

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كما طالب المدعي العام بسجن المتهمين الثلاثة الآخرين عاماً لتورطهم في تمويل الإرهاب.

وحسب الادعاء، خطط الثلاثة الأوائل لهجوم واسع النطاق بالمتفجرات في وسط ستوكهولم، وذلك بالاعاماد على الأدلة والمواد الكيميائية المصادرة لديهم، والدردشات الإلكترونية مع إرهابيين مشتبه بهم من تنظيم داعش، ودعايات إعلامية للتنظيم، عُثر عليها في هواتف المشتبه بهم.

يذكر أن المتهمين الستة هم من أوزبكستان وقيرغيزستان، وينفون جميعاً التهم الموجهة إليهم.