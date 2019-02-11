الإمارات: بريطانيا تتطلع لاتفاق تجارة حرة مع دول الخليج

قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الإثنين، إن بريطانيا فاتحت الإمارات وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير في جلسة بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إن التفاوض على مثل هذه الاتفاقات يمكن أن يستغرق سنوات. ولم يكشف مزيداً من التفاصيل.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، ولكنها لم تتوصل بعد لاتفاق على الانفصال يقبله المشرعون البريطانيون وبروكسل، ما يزيد من احتمال خروجها من الاتحاد دون اتفاق، بما قد يضر بخامس أكبر اقتصاد في العالم.

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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس، خلال زيارته دبي لحضور القمة إن بلاده "تتطلع" لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 2017، بلغ حجم التجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة 17.5 مليار جنيه إسترليني (22.7 مليار دولار) بزيادة 12.3% عن 2016، حسب البيانات الرسمية.

وتريد الحكومة البريطانية زيادة حجم التجارة إلى حوالي 25 مليار استرليني، بحلول 2020.