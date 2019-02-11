تجمع المهنيين "يمة ، امي، ماما"وعدتكم نقعد في جلسة شاي مغربية

وعدتكم نقعد في جلسة شاي مغربية ونحكي براحة، ونشوف حالنا وحال وليداتك وبنياتك.

السؤال الفي راسك اسي طبعا مالكم بتطلعو ونحنا مقصرين منكم في شنو ماكلين وشاربين، مش كدي ياامي ؟ يلا نحنا ماطالعين عشان اكل وشراب الحمد لله وفينا الساكن في عمارة وسايق عربية وفينا الساكن ايجار مستورين الحمد لله، ومايقولو ليك ديل اولاد غلابة ولا ديل اولاد مرتاحين نحنا ولاد السودان كلو، طلعنا عشان شايفين اخوانا نايمين في الشوراع في البرد ده، واخوانا تانين خلو القراية يلقطو مصاريف لنفسهم وبيوتهم.

عشان اخوانا الماتو في الجنوب وغشوهم قالو ليهم ارح نجاهد، عشان عندنا خالاتنا اولادهم بلعبو معانا الكورة وبناتهم بقرو معانا في الجامعة هن شغالات في البيوت مالحوجة لكن طردوهم من حلالهم وقتلو رجالهم وقالو ليهم انتو دي مابلدكم وانتو مابتستاهلو تعيشو هنا. طلعنا عشان نفسنا وقت نشوف نفسنا متخرجين بامتياز وزول جاي ساي متخطي الصف يشيلوهو في الشغل من غير معاينة. اها باقي ليك الشغلة دي مابتوجع! والله حاميانا النوم لكن بنقول اليد الواحدة مابتصفق واسي بقينا يدين كتااار ولقينا اللمانا.

سؤالك التاني ياماما الناس ديل مابتقدرو عليهم، حتعملو شنو ؟ اولا قادرين عليهم لانو قلنا من البداية نبقى حزمة كفانا المهازل، اسي وقفة ابوي في صف القروش عشان يجيب المصاريف من دقش الرحمن دي مامهزلة؟! وقفة اخوي في صف العيش دي مامهزلة؟! يلا نحنا اتلمينا كلنا وقلنا خلاص مادايرين مهازل زيادة البلد دي حقت جدودنا وحقتنا واسي قررنا نرجعها.

اها حنعمل شنو ؟ لو سمعتي في المظاهرات بنقول سلمية يلا سلمية دي معناها نطلع الشارع نوصل صوتنا من غير تخريب ومن غير تكسير، وبغشوك بقول ليك ديل شماسة ساي والله كضابين اخوي بقول ليك ماشي لصحبي وبطلع مظاهرة مابكلمك. حتى انا قبل يومين قلت ليك ماشة مع صحبتي السوق ومشيت المظاهرة وزي كتااار. سلمية دي كلمة قصادها كتاب اي زول بسميهو براهو واسي نقول ليك اسمو المقاومة السلمية ودي حاجاتها كتااار منهم المظاهرات دي.

حتطلعو تتظاهرو كده لمتين؟ لمن ديل يمشو اصلا مابنزهج. عندنا اخوانا ماتو كتار وحاااار نخليهم ونرجع لقعاد الضللة والنوم للضحى انت وابوي ماربيتونا على كده.

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اقتنعتي؟ الصلاة على النبي وبسم الله ماشاء الله. اها نوريك تسوي شنو ؟ البتقدري عليهو بس، تدعي لينا دي اهم حاجة وتاني لمن يقولو في اعتصام في الميدان القدامنا ده تشيلي كرسيك زي الماشة صلاة العيد، وتقعدي مع جاراتك تتونسن وتغنن لينا وللوطن والقطيعة دي مافي زول بوصيكم عليها اصلا، وقولي للوليدات ديل مايكوركو عشان ناس الشرطة مايجو يقول ليكم قومو خلاص خشو بيوتكم قولي ليهم غناء وشعر وونسة وخلاص، الهتاف ده خلوهو للمظاهرات.

بس ؟ لالا لو عندك قدرة ووجع الرجلين خلاك اطلعي معانا مظاهرة. والسلمية القلناها قبيل دي في منها شكل تاني، تتفقو كلكم مع جاراتك في زمن واحد تطفو الانوار وتهتفو وتزغردو قدرتكم. فيها نشاط زاتو ورياضة.

اها ياولدي الناس ديل لو فاتو اخوك الشغال معاهم ده مابقتلوه؟ كدي قولي بسم الله نحنا طلعنا عشان البقتلو الناس ساكت نجي نحنا نعملها؟! بعد يمشو اي زول شاكنو في حاجة بتحاكم في محكمة عديل وكان ثبتت عليهو التهمة ياخد العقوبة والطلع كويس زول سالو مافي.

اها اتفقنا يايمة؟ سمح اشربي الشاي ده برد.

انا ماشي علي لجنة الحي نشوف يوم الخميس استعداداتنا كيف