الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، تقدماً جديداً في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر يمنية، إن الجيش حرر جبل ردمان، وعدداً من المواقع المحيطة به، واستكمل تحرير قرى آل زماح، عقب هجوم مباغت شنه على مواقع الميليشيا، التي لاذت بالفرار، وفق موقع "سبتمبر نت" اليوم الإثنين.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، بينهم قيادات، وتدمير عدد من آلياتها.
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