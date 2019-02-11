كبر يؤكد دعمه لمبادرة التغذية المدرسية وتوفير مستلزمات الطلاب

اكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر دعمه ورعايته لمبادرة البرنامج الوطنى للتغذية المدرسية وتوفير مستلزمات الطلاب المقدمة من الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وتعهد بحشد الشراكات على المستوى القومي والمستوى الولائي لإنجاح البرنامج.

وامن كبر خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الإثنين وزيرة التربيه والتعليم مشاعر الدولب ، بحضور وزير الدولة بالوزارة ورئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين ومدير إدارة النشاط الطلابى، أمن على برامج النشاط الطلابي الصيفي التى ينفذها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

من جهتها اوضحت وزيرة التربية والتعليم فى تصريح صحفي أن الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة ، اعد برنامج عمل كبير ينطلق مع بداية مارس ويستمر حتي نهاية شهر أبريل وأوضحت أنه يشمل أكثر من ٧٠٠ مركز للانشطة الصيفية تقدم برامج اكاديمية وثقافية ورياضية ودعوية لتوظيف طاقات الطلاب خلال الاجازة الصيفية.

وقالت مشاعر إن الوزارة ستقدم خلال النشاط الصيفي برنامج " تحدى" لتحسين القراءة والكتابة فى اللغة العربية ، إضافة إلى برنامج الإبداع والتميز الطلابي.