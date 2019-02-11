نفت حركتا العدل والمساواة، وتحرير السودان، وجود مشاورات أو اتصالات من الوساطة القطرية بشأن استئناف مفاوضات السلام بالدوحة. وقال نائب الأمين السياسي بحركة العدل والمساواة محمد زكريا، بحسب صحيفة الانتباهبة الصادرة في العاصمة السودانية الخرطوم، إن موقفهم مع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي هو رفض التفاوض في الوقت الحالي تضامناً مع الاحتجاجات.

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كانت هذه تفاصيل خبر العدل والمساواة وتحرير السودان : لم نتلقَ اتصالات من الوساطة القطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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