تحرير السودان الأم بغرب دارفور تعلن ترحيبها بزيارة مساعد البشير

أعلنت قيادات سياسية بولاية غرب دارفور، ترحيبها بزيارة مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن ابراهيم. واعتبر أمين حزب تحرير السودان الأم، محمد حسين اسحق، زيارة إبراهيم ، زيارة مهمة وشدد على ترحيب حزب تحرير السودان الأم بالزيارة.

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