الصين تحذر أمريكا من مواصلة “استفزازاتها” في بحر الصين الجنوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الصين الخليج 365: حذرت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة من مواصلة “الأعمال استفزازية” في مياه بحر الصين الجنوبي، متوعدة باتخاذ خطوات جوابية في حال عدم توقف واشنطن عن تحرشاتها هذه

وقالت الوزارة، في بيان، نشر اليوم الاثنين، على حسابها في موقع Wechat للتواصل الاجتماعي: “نحن نصرّ على أن يكف الجانب الأمريكي عن هذه الاستفزازات. وستراقب القوات التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية من الصين الشعبية عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ الخطوات الضرورية عند اللزوم، وستدافع بحزم عن الأمن القومي وسيادة البلاد”.

وفي وقت سابق أفادت وكالة “رويترز” بأن طرادين أمريكيين حاملين للصواريخ مرّا، في تحدٍّ واضح، اليوم الاثنين، قرب إحدى جزر أرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي، مخترقين المنطقة التي تعتبرها بكين مياهها الإقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن مرور الطرادين جرى في إطار العمليات الأمريكية الخاصة بضمان حرية الملاحة في منطقة “ميستشيف” الاستراتيجية. وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى هذه المنطقة في إشارة من واشنطن إلى أنها لا تعترف بحقوق الصين فيها. روسيا اليوم

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