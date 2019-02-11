أستراليا تشتري 12 غواصة فرنسية بأكثر من 35 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وقعت أستراليا، الإثنين، عقدا لشراء 12 غواصة بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 35.5 مليار دولار أمريكي) من فرنسا.

والتقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ووزير الدفاع كريستوفر باين، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في العاصمة الأسترالية “كانبرا”، لتوقيع العقد، حسب بيان صدر عن مكتب موريسون.

وبموجب العقد، ستقوم شركة “نافال غروب” الفرنسية، ببناء الغواصات الـ 12، إلى جانب حوض لبناء السفن في مدينة أديلايد (جنوب أستراليا).

وسيتم البدء في تنفيذ العقد اعتبارا من 2020، على أن يتم تسليم السفن في 2030، حسب البيان.

وجاء في البيان: “ستساعد الغواصات على حماية أمن أستراليا لعقود مقبلة، كما ستعمّق العلاقات الدفاعية بين أستراليا وفرنسا”.

وتعد هذه الغواصات ركيزة أساسية في خطة أعلنتها الحكومة بتكلفة 90 مليار دولار، سيتم بموجبها بناء 54 سفينة حربية في أستراليا، حسب وسائل إعلام محلية. الاناضول

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