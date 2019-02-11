فنزويلا تنتقد بشدة دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات رئاسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: انتقد وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات رئاسية، على خلفية الأزمة التي تشهدها البلاد.

ودعا أرياسا الاتحاد الأوروبي، إلى عدم انتهاج نفس السياسة التي تتبعها واشنطن تجاه بلاده، بحسب وسائل إعلام محلية، الإثنين.

وحمل أرياسا، رئيس البرلمان الفنزويلي، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، المسؤولية عن الأزمة التي تشهدها البلاد.

ووصف أرياسا، موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة في البلاد بأنه “غير محايد”.

واستبعد أن تلعب بلدان الاتحاد، دورا إيجابيا في إيجاد حل للأزمة.

وأوضح أرياسا، أن التضخم المرتفع، والنقص الحاد في المواد الغذائية والعلاج، راجع إلى “الحصار” الاقتصادي التي تفرضه الدول الأجنبية على بلاده.

ودعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى إجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. الاناضول

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