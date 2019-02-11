تطورات جديدة.. الهلال يختار الغاني كواسي ابياه بديلا للزعفوري

شهاب محمد - الخرطوم - ابياه

الخليج 365 :

أكدت مصادر عالية الثقة أن الغاني جيمس كواسي أبياه مدرب النجوم السوداء الحالي والخرطوم الوطني السابق، أصبح مرشحاً بقوة لتدريب الهلال في حال تأهله لدور الثمانية من الكونفدرالية أو بداية الموسم الجديد، وذلك بعد أن دخل معه نادي الهلال في مفاوضات رسمية واصبح الخيار الأول لمجلس إدارة نادي الهلال الذي كان يريد أن يتعاقد معه منذ تدريبه للخرطوم الوطني.

وكشفت مصادر أن الهلال يضرب سياجاً من السرية على مفاوضته التي انطلقت مع كواسي من اجل إنجاح الصفقة دون أي ضوضاء أوضجيج إعلامي وينتهي عقد أبياه الشهر

المقبل، مع منتخب بلاده ، إلا إن وسائل الإعلام الغانية أكدت أن اتحاد الكرة الغاني يدرس تمديد عقده لستة اشهر لقيادة النجوم السوداء في أمم أفريقيا التي تنطلق بمصر يوليو 2019