شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال دبلوماسيون غربيون وعرب، للقناة الـ13 الاسرائيلية، إنه بعد التوقيع على الاتفاقية النووية بين إيران والقوى العظمى، قبل نحو 3 سنوات، أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالات هاتفية سرية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وتناولت المحادثات بين “نتنياهو” و”بن زايد” التنسيق حول القضية الإيرانية في أعقاب الاتفاق النووي مع طهران ومحاولة للنهوض بعملية سياسية إقليمية.

وقال السفير الأمريكي في “إسرائيل” في ذلك الوقت “دان شابيرو” إن بعض مستشاري “نتنياهو” التقوا وأجروا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الإمارات في محاولة لتعزيز مثل هذه الخطوة.

وقال شابيرو “كانت هناك اتصالات بين إسرائيل ودولة الإمارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن صياغة مثل هذه الخطوات السياسية”. وطن سرب

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة اسرائيلية تكشف المستور .. نتنياهو أجرى اتصالات سريّة مع “ابن زايد” وهذا ما تناولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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