ظهور آفات حشرية تهدد محصوليْ السمسم والقطن

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

كشف عدد من مزارعي ولاية القضارف، عن ظهور آفات حشرية في محاصيل القطن وزهرة الشمس والسمسم، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في محاربة الآفات التي ظهرت في الموسم الزراعي 2017م في محصولي السمسم والقطن، مؤكدين تخوفهم من تمدد الإصابات وانتشارها بصورة أوسع في الموسم المقبل، إلى جانب انتشارها إلى المحاصيل الأخرى.

وقال المزارع بولاية القضارف حمزة عبد القادر، لـ(السوداني) إن ظهور آفات حشرية على محصولي السمسم والقطن أدت إلى تدني الإنتاجية، إلى جانب تدنيها أيضاً في محصول زهرة الشمس، عازياً التدني في الزهرة إلى التقاوي بسبب عدم استنباط عينات جديدة ملائمة للمناخ، وأضاف: نتخوف من انتشار أوسع للآفات في الموسم المقبل، داعياًً الجهات المختصة لمعرفة أسباب انتشار هذه الآفات وطرق مكافحتها، تفادياًً لانتشارها وتمددها في الإنتاج, مشيراً إلى ضرورة عقد ورش وندوات لتساهم في كيفية التعامل مع هذه الآفات وطرق مكافحتها، إضافة إلى ضعف فعالية المبيدات الحشرية لأنها لم تؤدِ فعالية عند المكافحة، ما يعني وجود خلل في المبيدات وعدم المتابعة من قبل جهات الاختصاص.

فيما أكد المزارع بولاية القضارف حيدر عبد اللطيف، ظهور آفات حشرية على محصول السمسم ، وقال لـ(السوداني) إن آفة “العنتت” من المفترض أن تتم مكافحتها كل عام، إلا أن إيقاف المكافحة لأكثر من عامين ساهم في انتشارها، إلى جانب ظهور آفة الماسح في محصول السمسم التي أدت إلى ضعف إنتاجية السمسم خاصة في محلية المفازة والحواتة، مع انتشارها بمستوى أقل في محليات أخرى، وتابع ” نخشى من انتشارها في الموسم المقبل”، داعياً وزارة الزراعة والجهات المختصة في وقاية النبات الولائية والاتحادية بوضع خطة للمكافحة، كاشفاً عن ظهور آفات حشرية في محاصيل القطن وزهرة الشمس والتسالي، مطالباً بعمل بحوث ودراسات من المختصين لمعرفة أسباب انتشار هذه الآفات حتى تتم مكافحتها بطريقة علمية.