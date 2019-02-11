وزارة النفط : إجراءات جديدة لمنع تهريب المواد البترولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة النفط والغاز والمعادن في بيان صحفي يوم الأثنين عن انسياب المنتجات البترولية وناشدت جميع أصحاب المركبات (شاحنات ، قلابات ، لودرات ، لواري ، دفارات، بصات ، سيارات ملاكي ، ركشات ، تكتوك ومواتر وجميع آليات الطرق والآليات الزراعية المختلفة من تراكتورات وغيرها) الذين لم يكملوا تسجيل مركباتهم الإسراع بالتسجيل في أقرب محطة وقود في جميع ولايات السودان وذلك لضمان حصولهم على حاجتهم من الوقود.

وقال البيان بحسب وكالة السودان للأنباء إن هذا الإجراء يأتي في سياق سعي المؤسسة السودانية للنفط لمكافحة تهريب المواد البترولية ومحاربة السوق السوداء و إنفاذ السياسات التي تضمن لكل مواطن حقه في التزود بالوقود.