عادل الجبير يصف تقطيع “خاشقجي” بمجرد “خطأ” ارتكبه مسؤولون ليس الا !!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في تصريحات فجرت جدلا واسعا بمواقع التواصل وغضب تجاه النظام السعودي القمعي، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن تحقيقات بلاده في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، “لا تزال مستمرة”.

جاء ذلك في لقاء مع برنامج “فيس ذا نيشن” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، الأحد.

وصرح “الجبير” بأن جريمة قتل خاشقجي “كانت خطأ ارتكبه مسؤولون في الحكومة السعودية تصرفوا خارج نطاق سلطتهم”.

وأضاف أنه لا يعرف بعد أين جثة خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده، في إسطنبول أكتوبر 2018.

وقال الجبير : “ما زلنا نحقق في الأمر… أعتقد أننا في نهاية المطاف سنجد الحقيقة”. وطن سرب

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