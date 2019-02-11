حساب “معتقلي الرأي” يكشف التفاصيل عن إعدام الداعية السعودي سلمان العودة

شهاب محمد - الخرطوم - سلمان العودة

الخليج 365:

تداولت بعض الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، خبراً مفادهُ أن المحكمة الجزائية بالسعودية، أقرت حُكم الإعدام على الداعية سلمان العودة .

ونفى حساب “معتقلي الرأي” عبر موقع “تويتر” هذا الخبر.

وجدد “معتقلي الرأي” دعوته للسلطات السعودية للإفراج الفوري عن “العودة” وبقية معتقلي الرأي.وفي بداية سبتمبر/أيلول العام الماضي، طالبت النيابة العامة السعودية باستصدار حكم بالإعدام ضد “العودة”، بتهم تتعلق بـــ”الإرهاب”.

وجاء ذلك خلال أول يوم لمحاكمة العودة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض .

ووجه للعودة، البالغ من العمر 61 عاما، 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن، ونشطاء آخرون.

وأكد عبدالله، نجل سلمان العودة في حينه، تلك الأنباء، وقال إن الاتهامات الموجهة لوالده تتضمن تغريدات منتقدة للسلطة، وتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن النبي محمد.

واعتقل سلمان العودة في سبتمبر/ أيلول عام 2017، ضمن أكثر من عشرين شخصا آخرين.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه اعتقل، بعد ساعات قليلة من كتابته تغريدة، رحب فيها بتقارير عن مصالحة محتملة، بين السعودية وقطر.

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