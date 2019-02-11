ارتفاع مُفاجئ لأسعار الدولار في السوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تجدد ارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية، اليوم (الإثنين).

وأكد متعاملون مع السوق الأسود، ارتفاع أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية إلى 80 جنيهاً مقابل 76 جنيهاً خلال الأيام الماضية.

وأوضحوا أن أسعار شراء الدولار عبر النقد وصلت إلى 65 جنيهاً فيما سجلت أسعار البيع 68 جنيهاً.

وقال متعاملون لـ( باج نيوز) إن أسعار شراء الدرهم الإماراتي عبر الاجراءات المصرفية بلغت 22.1 جنيها.

وأرجعوا أسباب ارتفاع أسعار صرف العملة السودانية إلى استمرار أزمة السيولة في الأسواق السودانية مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل المستوردين.

وحددت آلية صناع السوق سعر شراء الدولار بـ 47.5 جنيهاً في المصارف التجارية والصرافات.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.