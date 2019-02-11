توصيل خط سكة حديد بين مصر والسودان بطول 600 كيلومتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات المصري إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الربط السككى مع مختلف الدول الأفريقية من خلال ربط طولى وعرضى، حيث إن هناك دراسات مع عدد الاستشاريين لتوصيل خط سكة حديد مع السودان بطول 600 كم، يتم استغلاله لزيادة حركة البضائع بين البلدين.

وأشار وزير النقل بأنه عند تنفيذ خط السكة الحديد المتبادل بين مصر والسودان سيتمكن القطار الواحد بين البلدين من نقل 1600 طن من البضائع، والذى كانت تنقله 60 عربة من النقل الثقيل على الطريق السريع حيث أن بداية التعاون بين مصر والسودان كان بافتتاح معبر قسطل البرى منذ 3 سنوات، وأعقبه افتتاح معبر أرقين البرى بعده بعام فقط وهو الذى ساهم فى أحداث طفرة نوعية فى التبادل التجاري بين البلدين.